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4 октября 20, 21:55
Алиев назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе
Алиев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит огонь в районе Нагорного Карабаха в случае вывода оттуда войск Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока этого не произойдет. Об этом он сказал в своем обращении к народу, сообщает ТАСС.

"Наше условие – пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня", – сказал Алиев

При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор.

Противники обвиняют друг друга в эскалации. 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.  

2 октября премьер Армении Никол Пашинян  заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. В тот же день Армения сообщила об обстреле Степанакерта и привела войска в полную боевую готовность. 

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе.

Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме. 
liga.net
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