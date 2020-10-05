Алиев назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока этого не произойдет. Об этом он сказал в своем обращении к народу, сообщает ТАСС.
"Наше условие – пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня", – сказал Алиев
При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно.27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор.