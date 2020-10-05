Алиев назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока этого не произойдет. Об этом он сказал в своем обращении к народу, сообщает ТАСС.

"Наше условие – пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня", – сказал Алиев

При этом он признал, что сделать это в период, когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет трудно.





Противники обвиняют друг друга в эскалации. 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.





2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. В тот же день Армения сообщила об обстреле Степанакерта и привела войска в полную боевую готовность.





3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе.





Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.