Врачи рассказали, как протекает болезнь Трампа

Заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа могут выписать из больницы уже завтра, 5 октября. Об этом заявил лечащий врач Брайан Гарибальди, пишет Bloomberg 4 октября.

Другой врач, Шон Конли, отметил, что состояние Трампа продолжает улучшаться. По его словам, "как и в случае с любым заболеванием", президенту иногда становится лучше, а иногда - хуже.

В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид - Дексаметазон. Ранее британские ученые пришли к выводу, что этот стероидный препарат помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Кроме того, американского президента начали лечить экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и сделали инъекцию коктейля из антител.

"Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ред.), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - сказал медик.

Дональд Трамп сообщил о заражении коронавирусом в ночь на 2 октября. COVID-19 также подтвердился у его жены Мелании, советницы Хоуп Хикс и членов предвыборного штаба.

3 ноября в США должны состояться выборы президента. На 15 октября запланирован второй раунд дебатов Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена.

Последний опрос показал, что Байден опережает Трампа на 14 процентов.