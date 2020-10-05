Впервые трансгендер стала вице-премьером Бельгии

Женщину-трансгендера Петру Де Суттер назначили вице-премьер-министром в правительстве Бельгии – это первый такой случай в Европе. Об этом сообщает The Brussels Times.

"Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой", – заявила Де Суттер в Twitter, понадеявшись, что ее назначение "вызовет дебаты в странах, где это еще не так".

Де Суттер – экс-депутат Европарламента, назначена в правительство от Фламандской партии зеленых, также получила должность министра по делам госпредприятий и госадминистрации. Она никогда не скрывала собственную гендерную идентичность и являлась активной участницей движения ЛГБТ.