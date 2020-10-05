Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.39
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 октября 20, 11:23
Впервые трансгендер стала вице-премьером Бельгии
Де Суттер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Бельгии должность вице-премьера получила женщина-трансгендер Петру Де Суттер

Женщину-трансгендера Петру Де Суттер назначили вице-премьер-министром в правительстве Бельгии – это первый такой случай в Европе. Об этом сообщает The Brussels Times. 

"Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой", – заявила Де Суттер в Twitter, понадеявшись, что ее назначение "вызовет дебаты в странах, где это еще не так".

Де Суттер – экс-депутат Европарламента, назначена в правительство от Фламандской партии зеленых, также получила должность министра по делам госпредприятий и госадминистрации. Она никогда не скрывала собственную гендерную идентичность и являлась активной участницей движения ЛГБТ.

29 мая 2019 года в ВОЗ заявили, что трансгендерность – не болезнь. 
liga.net
Ещё по теме:
Пенсии в ЕС. Где наименьший разрыв мужчины-женщины?
Бой на Донбассе. 5 стран ЕС в Совбезе ООН поддержали Украину
Совбез ООН экстренно собирается из-за эскалации в Сирии
В Украину вернулись более 82 000 граждан
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Беларуси Украину теперь называют по-другому
noimageВрачи рассказали, как протекает болезнь Трампа
noimageАлиев назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе
Лента новостей