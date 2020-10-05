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5 октября 20, 11:30
В Беларуси Украину теперь называют по-другому
Украина
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На белорусском телевидении Украина… перестала быть Украиной. Названы причины.

На государственном телевидении Беларуси Украину теперь называют «бывшей УССР». Как сообщает Фраза, об этом пишут российские СМИ.

Как сообщается, «в геотитрах о событиях в Украине страна стала «бывшей УССР».

Также отмечается: «При этом Литва и Польша были названы следующим образом: «бывшая Советская Республика Литва» и «бывшая Польская Народная Республика». Польша так называлась с 1947 по 1989 год».

Подобные «новшества» связаны с тем, что официальные Украина, Польша и Литва поддержали местную оппозицию.
Fraza.ua
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