В Беларуси Украину теперь называют по-другому

На государственном телевидении Беларуси Украину теперь называют «бывшей УССР». Как сообщает Фраза, об этом пишут российские СМИ.

Как сообщается, «в геотитрах о событиях в Украине страна стала «бывшей УССР».

Также отмечается: «При этом Литва и Польша были названы следующим образом: «бывшая Советская Республика Литва» и «бывшая Польская Народная Республика». Польша так называлась с 1947 по 1989 год».

Подобные «новшества» связаны с тем, что официальные Украина, Польша и Литва поддержали местную оппозицию.