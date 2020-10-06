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6 октября 20, 09:51
Коронавирус продолжает распространяться по Белому дому
Кейли Макэнани
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В Белом доме выявлены новые случаи коронавируса. Инфекцию подхватила пресс-секретарь резиденции и ее заместители.

Вслед за Дональдом Трампом и его супругой коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Как сообщает Фраза, об этом говорится в ее заявлении в соцсети Twitter.

Тест 32-летней Макэнани показал положительный результат на COVID-19. До этого она, начиная с минувшего четверга, ежедневно делала тесты, и они были отрицательными.

Пресс-секретарь сообщила, что болезнь у нее протекает бессимптомно. Она удалилась на карантин и будет работать дистанционно. В воскресенье Кейли Макэнани общалась с журналистами, не надевая защитной маски.

Между тем, как сообщает CNN, у двоих заместителей Макэнани — Чэда Джилмартина и Кэролайн Ливитт также выявлен коронавирус.

Как сообщает издание New York Times, первая леди США Мелания Трамп чувствует себя хорошо и отдыхает в Белом доме.

А вот сведения о состоянии самого президента довольно противоречивы. Он утверждает, что дела у него неплохи, однако известно, что ему дают лекарство, которое обычно рекомендуется только для тяжелобольных.

Дональд Трамп стремится покинуть больницу, однако врачи считают, что еще слишком рано. В итоге президент, чтобы развеять скуку и доказать окружающим, что он не прикован к постели и не немощен, предпринял поездку на автомобиле вокруг больницы, приветствуя из окна своих сторонников, собравшихся возле медицинского учреждения.

Этот шаг вызвал возмущение медиков. Врач Джеймс Филлипс из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где проходит лечение Трамп, обвинил президента в том, что он подверг опасности жизни сопровождавших его агентов безопасности. «Теперь все, кто находился в машине во время этой совершенно необязательной поездки, должны отправиться в карантин на 14 дней. Они могут заболеть. Они могут умереть. Ради политического театра. Трамп приказал им рискнуть жизнью ради театра. Это безумие», — написал доктор.


Позже появилось видео побега Трампа из больницы.
Fraza.ua
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