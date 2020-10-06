Египет отменил визовый сбор для туристов

Правительство Египта с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года отменило визовый сбор для туристов. Об этом накануне сообщило посольство Украины в Египте на своей странице в Facebook.

Указано, что упрощение правил въезда распространяется на популярные среди отдыхающих регионы страны: Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан.





В большинстве случаев туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в Египет. Это требование не распространяется на такие города: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, Таба.





Там тестирование можно пройти в аэропортах.





Ранее власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну зарубежных путешественников.





По данным египетских властей, с момента возобновления въездного туризма (с 1 июля) на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада побывало 150 тысяч иностранцев. В основном это туристы из Украины, Беларуси, Швейцарии, Венгрии и Сербии. Согласно официальной информации, случаев заражения COVID-19 среди отдыхающих не зарегистрировано.



