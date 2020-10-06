Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.44
USD
28.35
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 октября 20, 21:02
Протесты в Кыргызстане и Беларуси – найдите главное отличие
Кыргызстан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Можно долго спорить о методах борьбы. Но в Беларуси силовики безнаказанно бьют митингующих.А в Бишкеке все пошло иначе и милицию усмирили

Сегодня ночью в столице Кыргызтана – Бишкеке – начался Майдан. Протестующие перешли к активным действиям после того, как днем ранее силовики разогнали демонстрантов с площади, использовав светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Насилие со стороны власти вызвало активный протест.

Протестующие в Кыргызтане отобрали у правоохранителей и сожгли несколько машин МВД, а потом освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и экс-премьер-министра Сапара Исакова. А экс-заместитель министра внутренних дел страны Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, сообщают местные СМИ.

Также есть информация о том, что в захваченном демонстрантами здании парламента Киргизии вспыхнул пожар. Белый дом, где также расположена администрация главы государства Сооронбая Жээнбекова, объят пламенем.

Возгорание началось в одном из кабинетов на четвертом этаже, где находятся рабочие места сотрудников аппарата парламента. Затем огонь перекинулся на другие этажи. Причина возгорания неизвестна, но есть подозрение, что оно началось из-за того, что уничтожали документы.

Я не буду говорить кто прав, и кто виноват, это оценит история. 

Но теперь сравните происходящее в Кыргызстане с процессами в Беларуси и посмотрите на результат. 

В Беларуси менты безнаказанно бьют митингующих, пытают и необоснованно захватывают граждан. А те по-прежнему смиренно терпят. 

В Бишкеке все пошло иначе. И менты усмирены. 

Можно долго спорить о методах борьбы, но беззаконие со стороны власти пассивной позицией не победить.

Борислав Береза
общественно-политический деятель


liga.net
Ещё по теме:
Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты
Шмыгаль срочно вылетел в Прикарпатье. ВИДЕО
Июнь и июль Украина проживет в карантинных ограничениях
Названа причина смерти погибшего в Беларуси активиста
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Саммит Украина-ЕС. Деньги и безвиз
noimageЕгипет отменил визовый сбор для туристов
noimageТрамп вернулся в Белый дом. Видео
noimageКоронавирус продолжает распространяться по Белому дому
noimageБоевики ХАМАС выпустили ракету по Израилю
Лента новостей