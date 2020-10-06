Протесты в Кыргызстане и Беларуси – найдите главное отличие

Сегодня ночью в столице Кыргызтана – Бишкеке – начался Майдан. Протестующие перешли к активным действиям после того, как днем ранее силовики разогнали демонстрантов с площади, использовав светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Насилие со стороны власти вызвало активный протест.

Протестующие в Кыргызтане отобрали у правоохранителей и сожгли несколько машин МВД, а потом освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и экс-премьер-министра Сапара Исакова. А экс-заместитель министра внутренних дел страны Курсан Асанов стал комендантом Бишкека, сообщают местные СМИ.

Также есть информация о том, что в захваченном демонстрантами здании парламента Киргизии вспыхнул пожар. Белый дом, где также расположена администрация главы государства Сооронбая Жээнбекова, объят пламенем.

Возгорание началось в одном из кабинетов на четвертом этаже, где находятся рабочие места сотрудников аппарата парламента. Затем огонь перекинулся на другие этажи. Причина возгорания неизвестна, но есть подозрение, что оно началось из-за того, что уничтожали документы.

Я не буду говорить кто прав, и кто виноват, это оценит история.

Но теперь сравните происходящее в Кыргызстане с процессами в Беларуси и посмотрите на результат.

В Беларуси менты безнаказанно бьют митингующих, пытают и необоснованно захватывают граждан. А те по-прежнему смиренно терпят.

В Бишкеке все пошло иначе. И менты усмирены.

Можно долго спорить о методах борьбы, но беззаконие со стороны власти пассивной позицией не победить.

Борислав Береза



