В ЕС рассказали, каких реформ Украине еще не хватает

Европейский союз отметил земельную и банковскую реформы в Украине, но признал недостаточной борьбу с коррупцией и "деолигархизацией". Об этом говорится в заявлении по итогам 22-го саммита Украина-ЕС.

- Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий. Мы приветствовали начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации. Мы приветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда. Мы договорились о важности ускорения и усиления усилий по реформе, в частности судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого отбора добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты. Мы приветствовали возобновленное обязательство Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизация"). В связи с этим мы подчеркнули необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине, - говорится в заявлении, которое размещено на сайте президента Украины.

Заявление сделано Владимиром Зеленским, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Вице-президентом Европейской комиссии Хосепом Боррелем.

Европейские чиновники также пообещали помочь Украине с вакциной от коронавируса.

- Мы выразили готовность сотрудничать над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19 как глобального общего достояния по доступным ценам. Мы признали, что глобальная солидарность, сотрудничество и эффективный мультилатерализм как никогда необходимы для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического восстановления.

В заявлении отмечено, что ЕС остается главным торговым партнером Украины.

22-й саммит Украина-ЕС прошел в Брюсселе 6 октября. На совместной пресс-конференции по его итогам Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель сказали, что безвизовому режиму Украины с ЕС “ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии”. В саммите помимо президента участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр инфраструктуры Владислав Кликлий, генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский. Они подписали с европейскими чиновниками несколько документов о финансовой помощи Украине.