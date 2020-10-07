Послы Латвии и Эстонии покинули Беларусь

Посол Латвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев отозваны из Беларуси в свои столицы. Их отозвали для консультаций, в ближайшие дни они уедут из Минска. Об этом 7 октября сообщает TUT.BY.

Глав дипломатических миссий вызвали для консультаций по поводу ситуации в Беларуси. Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Отношения между Беларусью и странами ЕС ухудшились из-за требования МИД Беларуси сократить количество работающих в Беларуси польских и литовских дипломатов.

Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. 6 октября Минск покинул и посол Германии.

Глава Представительства ЕС в Минске Дирк Шубель пока остается в белорусской столице. В Представительстве заявили, что ЕС едина в своей позиции в отношении ситуации в Беларуси.

1 октября представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, санкции касаются около 40 официальных лиц Беларуси. Лукашенко среди них нет - чтобы была возможность продолжить диалог. Беларусь в ответ заявила, что введет ответные санкции.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Беларусью, как с Россией, также не будет "добивать" Беларусь экономическими санкциями. Украинский посол для консультаций в свое время уже вызывался и сейчас продолжает работу в Минске.

СПРАВКА

МИД Беларуси 2 октября предложил Польше и Литве "привести к паритету" с белорусскими численность их диппредставительств в Беларуси. Спикер Глаз пояснил, что для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, а для Польши - с 50 до 18. Послы Беларуси в Польше и Литве также с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что польские власти не намерены ответно отзывать своего посла для консультаций. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что его страна также не планирует отзывать посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие в Беларуси.

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