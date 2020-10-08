Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.21
USD
28.25
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 октября 20, 10:36
Конфликт в Новом Карабахе: в ЕС заявили об угрозе эскалации
Жозеп Боррель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Европейский союз требует от сторон немедленно остановить боевые действия

На заседании Европарламента высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что ситуация в Нагорном Карабахе грозит эскалацией и втягиванием в конфликт других региональных игроков. Европейский союз требует от сторон немедленно остановить боевые действия и без дополнительных условий вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"Мы видели очень тревожные сообщения об атаках на населении районы, которые привели к жертвам среди мирного населения. Мы решительно призываем стороны полностью выполнять собственные международные обязательства по защите гражданского населения. Исходя из имеющихся ресурсов, мы выделили небольшую сумму денег (500 тысяч евро) для гуманитарной помощи в пострадавших районах", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил , что провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана с призывом к обеим сторонам прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Боррель также обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе с министрами иностранных дел Российской Федерации и Турции и подчеркнул важность того, чтобы региональные участники воздерживались от "любой деятельности и риторики, которые могут еще больше разжечь ситуацию".

"Текущая военная конфронтация вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе является предметом нашей глубокой тревоги. Это самая большая конфронтация с 1993-1994 годов. На этой стадии, к сожалению, нельзя исключать дальнейшей эскалации конфликта и втягивания в него региональных игроков. Это может серьезно угрожать стабильности всего региона", - сказал Боррель.

По словам Борреля, уже на этой неделе сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и будут убеждать их безотлагательно начать переговоры, что является единственным путем для разрешения ситуации.

Ранее сообщалось, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Италия закрыла границу для тринадцати стран
Как богатые россияне становятся гражданами ЕС
Армения заявила о ракетном обстреле городов
Ситуация в Нагорном Карабахе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Коронавірус в Європі: як карантинять найбільші столиці?
Лента новостей