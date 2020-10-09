Вакцинация от COVID-19 в Канаде будет бесплатной, - Трюдо

Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, благодаря которой такие вещи, как спасительные вакцины, являются для канадцев бесплатными", - сказал Трюдо.

Он напомнил, что правительство создало специальную экспертную комиссию, которая вносит рекомендации относительно "лучшего способа распределения вакцин, справедливо и равно".

"Хочу также подчеркнуть работу нашего министра государственных закупок, который убедился в том, что мы будем иметь замечательный доступ к вакцинам со всего мира, как только они станут доступными", - добавил премьер-министр.