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9 октября 20, 09:32
В Южной Корее сгорел 33-этажный небоскреб. ФОТО, ВИДЕО
пожар в Корее
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В результате пожара пострадали, по меньшей мере, 88 человек, сотни людей эвакуированы

8 октября примерно в южнокорейском городе Ульсан в 33-этажном здании вспыхнул пожар, в результате которого пострадали свыше 80 человек, сообщает "Ренхап".

Как отмечает агентство, пожар произошел около 23 часов (17:00 по киевскому времени) на 12-м этаже здания, в котором находится более 120 квартир и магазинов.

Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание.

По меньшей мере, 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет. Сотни человек были эвакуированы.


Премьер-министр Чун Се Кюн призвал мобилизовать все доступные ресурсы для тушения пожара и обеспечения безопасности людей.

Огонь был взят под контроль примерно через два часа после возгорания, однако, по состоянию на утро 9 октября, пожар полностью не был потушен.
Delo
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