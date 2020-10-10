Румыния закрыла небо для украинских самолетов

8 октября правительство Румынии прекратило авиасообщение с Украиной, которая находится в желтой зоне карантина.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) со ссылкой на румынский телеканал Digi24.

По информации ГПСУ, правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина.

Исключение из запрета на полеты в Румынию сделали для государств-членов Европейского Союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Как отмечает издание, список был утвержден решением CNSU No. 47 от 05 октября 2020 года и опубликован на сайте Национального института общественного здоровья.

Ранее сообщалось, что Австрия с 27 июля ограничила въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.

Перед этим Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило венгерскому лоукостеру Wizz Air летать между Таллинном и украинскими городами.