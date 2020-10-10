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10 октября 20, 09:01
COVID-19. В мире – рекордная заболеваемость
COVID-19
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В мире установлен очередной рекорд суточной заболеваемости 353 000 новых случаев заражения коронавирусом

Украина находится на 12 месте в мире по суточной заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

На первом месте – Индия (73 196), втором – США (60 558), третьем – Бразилия (27 651), четвертом – Франция (20 339), пятом – Аргентина (15 099).

В мире установлен очередной рекорд суточной заболеваемости, выявлено 353 000 новых случаев.

Всего по количеству заболевших с начала пандемии Украина занимает 25 место (250 338).

В мире насчитывается 37 113 410 инфицированных, 1 072 712 летальных случаев, 27 900 351 выздоровевших.

По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно. 8 октября в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5397), среди них 320 детей и 284 медиков.
liga.net
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