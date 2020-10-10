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10 октября 20, 09:04
Азербайджан и Армения договорились о перемирии
Нагорный Карабах
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Переговоры длились более 10 часов в Москве

Переговоры длились более 10 часов в Москве

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Стороны договорились по четырем пунктам:

- прекращение огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного Красного креста;

- конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно; 

- Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования; 

- Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и РФ начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу, они продлились более 10 часов.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.  

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 

4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий 

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. 6 октября он заявил, что Ереван готов к зеркальным уступкам с Баку.
liga.net
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