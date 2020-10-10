Азербайджан и Армения договорились о перемирии

Переговоры длились более 10 часов в Москве

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Стороны договорились по четырем пунктам:





- конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно;





- Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;





- Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и РФ начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу, они продлились более 10 часов. 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации. 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.





30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха.





4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий





2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. 6 октября он заявил, что Ереван готов к зеркальным уступкам с Баку.