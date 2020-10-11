Чехия приняла из Беларуси 43 пострадавших в ходе протестов

Об этом сообщает Радио Свобода на основе данных Министерства внутренних дел Чехии, передает Цензор.НЕТ.

10 октября чешское МВД заявило, что эти граждане Беларуси пострадали от рук сотрудников сил безопасности, некоторые из них до сих пор имеют следы пыток. Почти всем нужна психологическая помощь.

С самого начала Министерство внутренних дел ожидало прибытия нескольких десятков белорусов, 43 из которых на сегодняшний день прибыли в Чехию. "Мы рассчитываем, что в целом приедет около 50 пациентов. Сейчас самому младшему из них 15 лет, самому старшему - 56 лет ", - сообщили в министерстве.

Большинство пациентов из Беларуси уже перенесли операции. По словам министра внутренних дел Яна Гамачека, их травмы оказались большего масштаба, чем ожидалось.

"Это огнестрельные ранения, многочисленные переломы тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты, а у некоторых людей даже есть следы пыток", - сказал Гамачек.

Расходы на лечение, в том числе транспорт, покрыло Министерство внутренних дел Чехии.

Пациентов отбирал специальный гуманитарный совет, в состав которого входили представители белорусской диаспоры в Чехии. Граждан Беларуси перевозили в Чехию индивидуально воздушным или наземным транспортом.