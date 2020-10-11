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11 октября 20, 09:34
Тихановская о встрече Лукашенко с заключенными в СИЗО КГБ
Тихановская
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10 октября Александр Лукашенко в следственном изоляторе КГБ общался с арестованными оппозиционерами.

По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками.

Встречей с арестованными представителями оппозиции Александр Лукашенко пытается ослабить протесты, заявила в Telegram Светлана Тихановская, передает Цензор.НЕТ.

"Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", – заявила она.

По словам политика, приезд Лукашенко к оппозиционерам и разрешение властей на ее разговор с арестованным супругом – блогером Сергеем Тихановским стали результатом давления протестующих.
censor.net.ua
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