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11 октября 20, 16:17
В Минске появилась военная техника, жестко разгоняют людей
Минск
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В Минске проходит акция протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, правоохранители уже начали задерживать людей

11 октября в Минске началась протестная акция Марш гордости. В столице заметили военную технику, которая двигалась в центр города. Об этом сообщает TUT.by.

Силовики задержали журналистов нескольких изданий. Их увезли в участок якобы для проверки документов. 

В центре Минска начались стычки между протестующими и ОМОНом. Людей жестко задерживали, сообщается о взрывах светошумовых гранат и перцовом газе.



"Таких жестких столкновений не было практически два месяца", – заявляют журналисты TUT.by. 

Были закрыты некоторые станции метро, также сообщается о проблемах в работе интернета. 


В Беларуси уже почти два месяца продолжаются протесты, они вспыхнули после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который правит страной уже больше 26 лет. 

Силовики пытаются подавить протест, жестко разгоняют и задерживают демонстрантов. Его главная оппонентка Тихановская через несколько дней после начала протестов под давлением режима Лукашенко выехала в Вильнюс. Она объявила, что готова стать национальным лидером. Сейчас регулярно встречается с топ-лицами западных стран, призывает Лукашенко к передаче власти.
liga.net
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