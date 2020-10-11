В Минске появилась военная техника, жестко разгоняют людей

11 октября в Минске началась протестная акция Марш гордости. В столице заметили военную технику, которая двигалась в центр города. Об этом сообщает TUT.by.

Силовики задержали журналистов нескольких изданий. Их увезли в участок якобы для проверки документов.

В центре Минска начались стычки между протестующими и ОМОНом. Людей жестко задерживали, сообщается о взрывах светошумовых гранат и перцовом газе.





"Таких жестких столкновений не было практически два месяца", – заявляют журналисты TUT.by. Были закрыты некоторые станции метро, также сообщается о проблемах в работе интернета.



