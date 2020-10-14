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14 октября 20, 08:23
В Японии спустили на воду новую ударную подлодку
субмарина
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В состав ВМС страны субмарина водоизмещением около 3 тыс. тонн будет передана в марте 2022 года. До этого она будет проходить испытания.

В японском городе Кобе на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries прошла церемония спуска на воду новейшей дизель-электрической ударной подводной лодки "Тайгэй" ("Большой кит"). Об этом сообщает ТАСС в среду, 14 октября.

Указано, что в состав ВМС страны субмарина водоизмещением около 3 тыс. тонн будет передана в марте 2022 года. До этого она будет проходить различные испытания.

По водоизмещению и длине 84 метра эта подлодка соответствует японским субмаринам класса "Сорю", которые эксперты считают одними из лучших в мире. Однако "Тайгэй" принадлежит к новому поколению подводных лодок: они менее заметны для радаров и могут дольше находиться под водой. О вооружении "Тайгэй" не сообщается. На ее строительство потратили около 76 млрд иен (почти $722 млн).

После передачи в состав ВМС "Тайгэй" станет 22-й японской ударной подлодкой.

Ранее в Японии был передан в состав эсминец противоракетной обороны "Мая". Его сразу же включили в систему ПРО США.

Напомним, американский журнал The National Interest считает японский флот пятым по силе в мире. Он располагает 114 кораблями. А подводный флот является одним из лучших в мире.
Korrespondent
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