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14 октября 20, 20:05
Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне
Си Цзиньпин
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Китайским лидер не уточнил, к войне с кем именно нужно готовиться. При этом назвал усиление армии одним из заданий будущей пятилетки.

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне, но не уточнил, с кем именно. Об этом сообщает Синьхуа в среду, 14 октября.

Си Цзиньпин проинспектировал Корпус морской пехоты в городе Чаочжоу и призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".

Он добавил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.

"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - подчеркнул лидер Китая.

Напомним, что США создают антикитайскую коалицию. США пересмотрели политику, принятую в отношении Китая со времен президента Ричарда Никсона.

Также сообщалось, что Трамп в ООН призвал наказать Китай за коронавирус. Американский президент уже не раз возлагал вину за распространение коронавируса в мире на Китай. Теперь он сделал это на Генассамблее ООН.
Korrespondent
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