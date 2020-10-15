Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне, но не уточнил, с кем именно. Об этом сообщает Синьхуа в среду, 14 октября.

Си Цзиньпин проинспектировал Корпус морской пехоты в городе Чаочжоу и призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".

Он добавил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.

"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - подчеркнул лидер Китая.

Напомним, что США создают антикитайскую коалицию. США пересмотрели политику, принятую в отношении Китая со времен президента Ричарда Никсона.

Также сообщалось, что Трамп в ООН призвал наказать Китай за коронавирус. Американский президент уже не раз возлагал вину за распространение коронавируса в мире на Китай. Теперь он сделал это на Генассамблее ООН.