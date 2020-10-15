Украина получила ноту протеста от МИД Беларуси

МИД Беларуси вызвал украинского посла Игоря Кизима в связи с указом президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси в среду, 13 октября.

В белорусском МИД Кизиме вручили ноту протеста. Указ Зеленского в Минске назвали "недружественным и дискриминационным", а также граничащим с вмешательством во внутренние дела Беларуси. Указ подрывает доверие в двусторонних отношениях, добавили в ведомстве.

"В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью", - заявили в МИД.

Украине также пригрозили ответными мерами для защиты национальных интересов, добавив, что не имеют намерений пересекать "красные линии".

Напомним, что Зеленский упростил въезд для IT-специалистов из Беларуси. Планируется предусмотреть возможность сокращения срока получения вида на жительства до трех дней без необходимости дополнительного выезда за пределы Украины.

Также в Украине запустили веб-портал для IT-специалистов из Беларуси. Профессионалы, желающие переехать в Украину из-за событий в Беларуси, смогут найти всю необходимую информацию на специальном ресурсе от Минцифры.