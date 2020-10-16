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16 октября 20, 10:32
ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID в Европе в 5 раз
COVID-19
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Директор Всемирной организации здравоохранения по европейскому региону Ханс Клюге прогнозирует рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз по сравнению с апрельскими показателями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН

Клюге отметил, что сейчас в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в 2-3 раза по сравнению с апрелем, но сократилась смертность в пять раз. Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний выявляют у молодежи, у которой не возникает тяжелых симптомов. Однако сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.

По словам Клюге, прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизм. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле.

Он считает необходимым введение более жестких ограничений во многих европейских странах. При этом простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей могут сохранить 281 тысяч жизней в 53 странах.

"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться", - заключил глава Европейского бюро ВОЗ.
censor.net.ua
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