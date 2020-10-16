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16 октября 20, 13:41
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны
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Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

В "красной" зоне оказались 44 страны, в том числе: Израиль, Франция, Бельгия, Нидерланды, США, Великобритания, Румыния, Словакия и Швейцария.

В списке "зеленых" стран находятся 149 стран, среди них: Грузия, Венгрия, Польша, Россия, Германия, Турция, Беларусь, Литва, Болгария.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 176,5 активных случев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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censor.net.ua
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