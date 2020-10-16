Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.27
USD
28.36
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 октября 20, 20:07
Берлин отменил неформальный саммит Евросоюза
Меркель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Событие было запланировано на ноябрь и посвящалось обсуждению политики стран ЕС в отношении Китая

Неформальный очный саммит Европейского союза, который должен был состояться в ноябре в Берлине, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Радио Свобода.

"С точки зрения потребности ограничения контактов – это необходимый пока сигнал", – отметила Меркель, назвав опасной ситуацию с распространением коронавируса в ЕС.

Запланированный на ноябрь саммит должен был быть посвящен обсуждению политике стран Евросоюза в отношении Китая.

В сентябре в Лейпциге планировали провести саммит ЕС – Китай, он тоже был отменен из-за распространения COVID-19. Стороны провели видеоконференцию с участием Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Вчера, 15 октября, фон дер Ляйен покинула заседание Европейского совета через час после его начала, заявив, что идет на самоизоляцию.

"Меня только проинформировали, что член моего офиса получил положительный тест на СOVID-19 утром. Сама я получила отрицательный результат теста. В качестве предосторожности, я немедленно оставляю Европейский совет и самоизолируюсь", – написала она в Twitter.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 16 октября в мире обнаружили более 39 млн инфицированных коронавирусом. Умерли 1 099 469 человек, выздоровели почти 27 млн человек.
liga.net
Ещё по теме:
Почему Меркель не поедет к Трампу на саммит G7?
О результате переговоров в Берлине рассказали в ОП
Путину приходится откладывать будущее
Может ли ношение маски для защиты от Covid-19 быть опасным?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США исчерпали возможности введения санкций против РФ
noimageСША не продлили запрет на полеты над оккупированным Крымом
noimageМинздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны
noimageЖуткий бой: в упор расстреляли полсотни военных Азербайджана
noimageВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID в Европе в 5 раз
Лента новостей