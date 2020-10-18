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18 октября 20, 09:02
Трамп собирается устанавливать мир с позиции силы
Дональд Трамп
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США обладают такими вооруженными силами, которым завидуют все другие страны, считает американский президент.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США после создания новых вооружений стали самой мощной с военной точки зрения страной на планете и будут устанавливать мир с позиции силы. Об этом он сказал на митинге в штате Висконсин, пишет Коммерсант 18 октября.

"У нас сейчас самые мощные вооруженные силы. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас", - сказал он.

При это Трамп отметил, что надеется никогда не применять жто оружие.

"Мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это", - сказал президент США.

В конце сентября Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, основываясь похищенных данных у администрации Барака Обамы. Речь идет о "супер-пупер-ракете", про которую ранее рассказывал американский президент. Однако сейчас, говорит Трамп, у США есть другая ракета.
Korrespondent
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