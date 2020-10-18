В Китае обнаружили коронавирус на замороженных продуктах

В Китае впервые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов. Это первый случай, когда вне лаборатории подтвердилось, что COVID-19 может сохраняться на упаковке долгое время, сообщается на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Коронавирус сохранился на упаковке импортной замороженной трески. Отмечается, что при контакте с такой упаковкой человек может заразиться.

"Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао - это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях", - сообщается на сайте центра.

Однако в CDC отметили, что в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в результате контакта с замороженными продуктами. Предполагается, что риск такого заражения очень низкий.

Специалисты все же посоветовали людям, которые работают с замороженными продуктами, не касаться их без средств защиты. Также им напомнили об общих правилах безопасности: не трогать рот, нос или глаза до снятия рабочей одежды, на которую может попасть вирус.

Ранее ученые в Германии пришли к выводу, что передача коронавируса COVID-19 может происходить на расстоянии более восьми метров.