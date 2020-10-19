Где самая тяжелая ситуация в мире по заболеваемости COVID-19

На уходящей неделе страны Европы одна за другой заявляли об очередных антирекордах. Ситуация резко ухудшилась и в тех государствах, которые первая большая волна обошла стороной. Слово локдаун звучит все чаще, и все чаще политики заявляют, что очередной изоляции экономика просто не переживет.

За последнюю неделю число госпитализированных COVIDных больных в Нидерландах увеличилось вдвое. Голландские врачи собираются просить Германию принять часть пациентов. Крайне тяжелая ситуация до сих пор и в Испании. И хотя в реанимации больных пока меньше, чем весной, врачи абсолютно измотаны работой в режиме нон-стоп.

Страны принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что крупные немецкие города будут ужесточать ограничения в случае, если число выявленных случаев коронавируса будет превышать отметку в 50 на 100 тысяч жителей в течение недели.