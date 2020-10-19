Прорыв Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. Видео

Азербайджанские военные выложили в сеть видеозаписи из городов в Нагорном Карабахе, которые были заняты ими в ходе наступления на южном направлении в этом регионе – Физули (Физулинский район Азербайджана) и Гадрута (Ходжавендский район). Ролики опубликованы в YouTube Минобороны страны.

Официальный Баку еще 13 октября утверждал, что взял Гадрут – один из крупнейших населенных пунктов в зоне конфликта.

Как и на прошлых видео, на улицах Физули (видео выше) не видно людей: местные армяне, по-видимому, полностью оставили селения до вхождения туда азербайджанской армии.

Захваченная в/ч и позиции Армении/"НКР" с брошенной боевой техникой, боеприпасами и оружием на физулинском направлении:

СПРАВКА . Не признанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня.

На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории ныне почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.





27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.

Армения вчера заявила уже о более 700 погибших. Азербайджан свои потери держит в секрете. Хроника новой войны.