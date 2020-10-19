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19 октября 20, 10:10
Прорыв Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. Видео
Нагорный Карабах
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На кадрах из Физули и Гадрута не видно никого, кроме азербайджанских военных
Азербайджанские военные выложили в сеть видеозаписи из городов в Нагорном Карабахе, которые были заняты ими в ходе наступления на южном направлении в этом регионе – Физули (Физулинский район Азербайджана) и Гадрута (Ходжавендский район). Ролики опубликованы в YouTube Минобороны страны.



Как и на прошлых видео, на улицах Физули (видео выше) не видно людей: местные армяне, по-видимому, полностью оставили селения до вхождения туда азербайджанской армии.


Официальный Баку еще 13 октября утверждал, что взял Гадрут – один из крупнейших населенных пунктов в зоне конфликта.

Смотрите видео: Азербайджан убивает военных Армении десятками.

Кадры оттуда:



Захваченная в/ч и позиции Армении/"НКР" с брошенной боевой техникой, боеприпасами и оружием на физулинском направлении:



СПРАВКА. Не признанная никем, в том числе Арменией, "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня.
На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На этой территории ныне почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

27 сентября 2020-го Азербайджан, заявив о "контроперации", пошел в наступление по всей линии разграничения. Начались самые маcштабные с 1994-го бои.
Армения вчера заявила уже о более 700 погибших. Азербайджан свои потери держит в секрете. Хроника новой войны.
liga.net
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