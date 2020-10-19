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19 октября 20, 21:28
Иран готов выплатить компенсацию семьям сбитого самолета МАУ
Евгений Енин
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В Иране состоялись переговоры замглавы МИД Украины Евгения Енина с главой МИД Ирана Джавадом Зарифи

Иран взял на себя всю ответственность за сбивание украинского Boeing 737-800 NG в небе над Тегераном 8 января 2020 г, а также заявил о готовности обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства. Об этом по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифи сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", – сказал Енин.

Он еще раз призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем материалам следствия и отметил, что "прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах".

В сообщении МИД говорится, что глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Он также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. 

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing. 

В августе Организация гражданской авиации Ирана опубликовала данные с "черных ящиков". Представитель организации заявил, что после первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд. 

liga.net
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