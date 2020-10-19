Иран готов выплатить компенсацию семьям сбитого самолета МАУ

Иран взял на себя всю ответственность за сбивание украинского Boeing 737-800 NG в небе над Тегераном 8 января 2020 г, а также заявил о готовности обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства. Об этом по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифи сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", – сказал Енин.

Он еще раз призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем материалам следствия и отметил, что "прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах".

В сообщении МИД говорится, что глава МИД Ирана подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Он также заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.





Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.



