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20 октября 20, 09:17
США обвинили ГРУ в хакерских атаках на энергосистему Украины
хакер
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19 октября Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения шести сотрудникам российского ГРУ в причастности к организации серии кибератак, в том числе на энергосистему Украины в 2016 году и распространении вируса-шифровальщика NotPetya (второе название — Petya.A), поразившего в 2017 году многие украинские госучреждения и компании, а также компании в Европе.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса.

Всего по делу проходят шесть человек — все они сотрудники российского ГРУ. Среди обвиняемых россиян — Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин. Имена и фотографии подозреваемых обнародовали на пресс-конференции Минюста США.

По словам прокуратуры США, эти лица стоят за «самой масштабной и разрушительной серией компьютерных атак, когда-либо приписываемых одной группе». Специалисты по кибербезопасности присвоили этой хакерской группировке собственное имя Sandworm.

Их также подозревают в хакерских атаках против организаторов Зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году, участников президентских выборов 2017 года во Франции, а также в попытках сорвать Олимпиаду в Токио, которую изначально планировали провести в 2020 году, но отложили из-за пандемии коронавируса.

Помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса заявил, что «ни одна страна не использовала свои киберпотенциалы так злонамеренно или безответственно, как Россия, бессмысленно нанося беспрецедентный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения приступов агрессии».

Анатолий Ковалев проходит и по другому уголовному делу — в 2018 году Минюст США обвинил его и еще 11 сотрудников ГРУ во вмешательстве в выборы президента США.
ITC.ua
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