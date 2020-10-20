Из-за COVID Ирландия вводит самые жесткие ограничения в ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Дублин ввел одни из самых жестких ограничений в Европе во время первого всплеска заболеваемости и ужесточил их за последние несколько недель, поскольку количество заболевших снова выросло.

На этот раз школы останутся открытыми, а основная деятельность, такая как строительство, будут продолжены, сказал премьер-министр Майкл Мартин, вводя в стране самый высокий уровень ограничений – пятый – на шесть недель.

По данным министерства здравоохранения Ирландии, в стране зарегистрировано 50993 случая заражения. От вируса скончалось 1852 человека.