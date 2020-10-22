Азербайджан серьезно укрепил позиции в Карабахе

Между вооруженными силами Армении и Азербайджана продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Баку укрепил позиции в регионе.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
В сети появились кадры кадры ударов по объектам вооруженных Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с применением артиллерийских систем и РСЗО.
Вскоре оборонное ведомство Азербайджана заявило о взятии под свой контроль села Черекен Джебраильского района Карабаха.
Не обошлось и без потерь. Баку сообщает о гибели большей части личного состава (почти 400 человек) батальона 556-го полка ВС Армении.Армения сбила азербайджанские беспилотники и похвасталась трофеями на видео
Карта боевых действий в Нагорном Карабахе:
Тем временем, президент Армении Армен Саркисян отправился в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для обсуждения ситуации в Карабахе с лидерами Альянса и европейскими партнерами.