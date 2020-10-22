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21 октября 20, 21:29
В Бразилии умер доброволец, испытывавший вакцину от COVID-19
COVID
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Пока нет подтвержденной информации о том, получил ли умерший дозу вакцины от коронавируса либо плацебо.

В Бразилии скончался участник испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, от вызванных инфекцией осложнений. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на бразильское Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa).

Указано, что разработчики вакцины направили Нацагентству итоги расследования, проведенного Международным комитетом по оценке безопасности. При этом нет подтвержденной информации о том, получил ли умерший дозу вакцины от COVID-19 либо плацебо.

В свою очередь источники, близкие к разработчикам вакцины, сообщают, что мужчина получил плацебо, поэтому испытания вакцины в Бразилии продолжатся.

Известно, что умерший доброволец был 28-летним врачом, работавшим в частной клинике Рио-де-Жанейро в отделении интенсивной терапии с пациентами с коронавирусом.

Он принял участие в исследовании вакцины в июле, а в сентябре заболел коронавирусом, а в октябре ему стало хуже. Близкие отмечали, что у него не было сопутствующих заболеваний.

Напомним, вакцина компании AstraZeneca и и Оксфордского университета считается одним из фаворитов в мире, но ее испытания уже два раза приостанавливали. Побочные эффекты от этой вакцины вызывают опасения.

Также сообщалсь, что Украина может получить вакцины от коронавируса AstraZeneca и американской Novavax.
Korrespondent
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