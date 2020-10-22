Новый механизм санкций ЕС. Какие будут последствия

Еврокомиссия предложила новый глобальный режим санкций, которые будут вводиться за нарушения прав человека. Как считают эксперты, ЕС хочет избавиться от ярлыка нерешительного внешнеполитического игрока. Корреспондент.net рассказывают подробности.

Исполнительные органы Евросоюза разработали механизм, позволяющий вводить санкции за нарушение прав человека по всему миру против лиц и организаций, причастных к нарушению прав человека во всем мире.

Разработка была представлена председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая занимает наивысший пост ЕС, и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глобальный санкционный режим по защите прав человека (EU Global Human Rights Sanctions Regime) расширяет возможности Евросоюза вводить санкции.

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Механизм может начать действовать только после одобрения всеми странами, входящими в ЕС. Ожидается, что GHRS будет принят единогласно. Как пишут СМИ, последние события, связанные с российским оппозиционером Алексеем Навальным, ускорили процесс разработки механизма.

Вероятно, под новые санкции попадет Россия и Беларусь, которых Евросоюз регулярно критикует за нарушение прав человека. Так, РФ прошлом году оказалась лидером по числу поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека - 15 тысяч или четверть всех поступивших жалоб.

Что касается практических последствий, санкции дадут ЕС возможность более оперативно реагировать на нарушение прав человека, в том числе россиянами, объясняет директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

"Это касается как нарушения прав человека в контексте боевых действий и конфликтов, так и в других, более локальных происшествиях - например, покушениях на оппозиционеров", - рассказал он в комментарии РБК.

Штрафные меры, такие как запрет на въезд в ЕС и заморозка счетов адресатов санкций на территории блока будет вводиться непосредственно Еврокомиссией, а не национальными органами, что является прецедентом, отмечается в заявлении Борреля и фон дер Ляйен.

При этом новый санкционный режим не будет подменять собой те ограничения, которые уже были введены в отношении причастных к нарушению прав человека лиц в Сирии, Беларуси и Венесуэле, уточнили в ЕС.

Отдельные лица будут без многих лишних формальностей, которыми грешит европейская бюрократия, лишаться доступа в ЕС, а их активы на территории европейский стран будут заморожены, добавил Волошин.

Однако новый инструмент довольно ограничен, поскольку речь идет о персональных санкциях.

"Поэтому новый механизм не несет в себе какую-то серьезную угрозу российской экономике или проектам в таких сферах, как энергетика, хотя, разумеется, подобные шаги ухудшают фон российско-европейских отношений", - сказал директор Российского совета по международным делам и клуба Валдай Иван Тимофеев.

В настоящее время режим санкций против нарушителей прав человека действует только на уровне отдельных стран ЕС. При этом эти механизмы не предполагают возможности заморозки счетов адресатов санкций, а только запрет на въезд в страну.

Эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский также добавляет, что единожды утвержденный новый механизм не потребует повторного одобрения всех 27 стран ЕС каждый раз, когда потребуется ввести новые санкции.

Такой инструмент нужен Евросоюзу на фоне смещения США с приходом Дональда Трампа с позиции главного "защитника прав человека" в мире.

Проблемы в этой сфере наглядно выявила ситуация вокруг Навального, когда европейцы долго не могли решить, имеют ли они право вводить санкции против российских официальных лиц в связи с обвинениями в причастности к отравлению не гражданина ЕС и нежеланием Кремля начинать расследование, отмечает эксперт.

"Появление подобного механизма в ЕС вызвано не одним только Навальным. Войны в Нагорном Карабахе, в Сирии, в Донбассе - все это требует ответной реакции и правда не на словах, а на деле хочет отстаивать права человека и не выслушивать постоянные обвинения в том, что проводит циничную внешнюю политику, в которой на первом месте - интересы бизнеса", - пишет эксперт для DW.

Ситуация с Беларусью, когда ЕС не мог более месяца ввести санкции против белорусских властей из-за жестоких избиений милицией протестующих, показала, что действующий европейский механизм несовершенен. Тогда Кипр блокировал принятие мер, требуя ввести санкции и против Турции тоже.

Россию, вспоминает автор, с 2014 года защищали многие члены ЕС, это Италия, Греция, Кипр, Венгрия. Любая из этих стран могла заблокировать введение санкций.

"Для России реализация такого подхода стала бы, по сути, крахом всей ее европейской политики, выстроенной на работе с отдельными странами ЕС. Многие годы Москва играла на противоречиях между членами Евросоюза, в первую очередь, покупая поддержку малых стран", - считает эксперт.

Преображенский также отмечает, что новый механизм "резко сузит возможности интриг России, Китая и даже США, которые иногда тоже стараются продвигать свои интересы в Европе через Польшу и страны Балтии".