Захват банка в Грузии: заложники освобождены

Все захваченные в отделении банка грузинского города Зугдиди заложники освобождены, злоумышленник скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Большинство заложников были освобождены в результате переговоров, их заменил начальник полиции Самегрело-Верхней Сванетии Автандил Галдава. Злоумышленник вместе с Галдавой и тремя заложниками покинули здание банка.

Позже все заложники были освобождены, их жизни ничто не угрожает.





Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника. Вчера, 21 октября, в центре грузинского города Зугдиди вооруженный мужчина напал на филиал Банка Грузии и захватил заложников.

Позже злоумышленник потребовал $500 000 и транспорт – вертолет или автомобиль. Вчера, 21 октября, в центре грузинского города Зугдиди вооруженный мужчина напал на филиал Банка Грузии и захватил заложников.



