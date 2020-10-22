Захват банка в Грузии: заложники освобождены

Все захваченные в отделении банка грузинского города Зугдиди заложники освобождены, злоумышленник скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Большинство заложников были освобождены в результате переговоров, их заменил начальник полиции Самегрело-Верхней Сванетии Автандил Галдава. Злоумышленник вместе с Галдавой и тремя заложниками покинули здание банка.
Позже все заложники были освобождены, их жизни ничто не угрожает.
Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.Вчера, 21 октября, в центре грузинского города Зугдиди вооруженный мужчина напал на филиал Банка Грузии и захватил заложников.