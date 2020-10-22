Обама впервые публично поддержал Байдена

Бывший президент США Барак Обама впервые за время президентской гонки лично выступил на митинге в поддержку кандидата-демократа Джо Байдена. Трансляцию его выступления вел телеканал FoxNews.

Отмечается, что встреча со сторонниками Байдена состоялась в Филадельфии штата Пенсильвания - одном из штатов, результаты голосования в котором наиболее повлияют на итоги предстоящих выборов.





"Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис", - сказал Обама.





На выборах президента в 2008 и 2012 годах пенсильванцы поддержали Обаму, однако в 2016 году они в большинстве проголосовали за действующего главу государства и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, а не за его оппонента Хиллари Клинтон.





Напомним, всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.





Как сообщалось, финальные дебаты Байдена и Трампа состоятся 22 октября в городе Нэшвилл штата Теннесси. Оппоненты подискутируют на такие темы, как коронавирус, расовые отношения в США, семья, климатические изменения, нацбезопасность, лидерство.