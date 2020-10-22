Азербайджан взял под полный контроль госграницу с Ираном

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Освобождением поселка Агбянд в Зангиланском районе обеспечен полный контроль государственной границы Азербайджана с Ираном, написал Алиев в своем Твиттере.

Азербайджанский лидер также заявил об освобождении еще 21 населенного пункта в Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Моллавяли, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Масталибейли, Дярзили Джабраильского района", - написал он в Твиттере.

Алиев также сообщил об освобождении 14 населенных пунктов в Зангиланском районе: села Коллугышлаг, Малаткешин, Кянд Зянгилан, Генлик, Вялигулубейли, Гарадяря, Чопядяря, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Дяллякли и поселок Агбянд.

В Азербайджане утверждают, что Вооруженные силы республики с 27 сентября освободили 142 населенных пункта в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая три города - Джабраил, Физули и Зангилан на юге Карабаха.