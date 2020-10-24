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24 октября 20, 10:24
У президента Польши выявили коронавирус
Анджей Дуда
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Накануне Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным.

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский на своей странице в Twitter утром в субботу, 24 октября.

"Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", – написал он.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi.

— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Как известно, в октябре Дуда находился с двухдневным визитом в Украине. Он встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве и Одессе.

Также сообщалось Польша бьет рекорды по суточному приросту инфицированных коронавирусом. В четверг был зафиксирован очередной максимум – 12 107 новых случаев заражения.

Напомним, для больных коронавирусом откроют в Варшаве два временных госпиталя. Первый из них будет находиться на Национальном стадионе и сможет вместить до тысячи коек.
Korrespondent
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