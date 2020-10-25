В Канаде снимают ограничения на нефтедобычу

В Канаде провинция Альберта с ноября отменяет ограничения на добычу нефти. Об этом заявили в министерстве энергетики Альберты в воскресенье, 25 октября.

"Хотя правительство в декабре 2021 продолжит свои полномочия по регулированию объема добычи нефти, оно не будет вводить ограничений", - сказано в сообщении.

Пандемия обусловила существенное сокращение добычи нефти в Альберте, и оно не достигает объемов, определенных ограничений. При этом провинция остается крупнейшим производителем нефти в стране.

"Правительство будет внимательно следить за добычей, запасами, возможностями нефтепровода и железнодорожного транспорта, чтобы удостовериться, что производство не превышает экспортных возможностей провинции. Действующие прогнозы указывают, что запасы будут оставаться низкими, а экспортная способность - достаточной, чтобы дать системе возможность эффективно самостоятельно работать в 2021 году", - добавили в министерстве.

Напомним, что нефть дорожает на снижении запасов в США. Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,4 млн баррелей. Также сократились запасы бензина и дистиллятов.

Также сообщалось, что число буровых вышек в мире на рекордном минимуме. Сентябрьский уровень работающих буровых вышек на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.