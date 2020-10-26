Тесты на COVID-19 сдали более четверти канадцев

В Канаде тесты на коронавирус сдали 9 552 469 человек - это более 25% общего населения страны. Об этом сообщает правительство Канады в понедельник, 26 октября.

Отметим, что статистическое бюро Канады опубликовало данные, согласно которым население страны в третьем квартале 2020 составило 38 005 238 человек.

В то же время из всех проведенных тестов только 216 104 оказались положительными. Из них более 99 тысяч - в провинции Квебек.

В течение последних недель скорость распространения болезни в Канаде существенно увеличилась, и в некоторых регионах страны власти были вынуждены восстановить карантинные меры. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что страна вошла во вторую волну пандемии.

По состоянию на утро понедельника в стране зафиксировано 9 946 жертв инфекции, но активными остаются всего 24 729 случаев коронавируса.

Ранее ВОЗ заявила о рекордном приросте COVID-19. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.