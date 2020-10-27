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26 октября 20, 16:02
В Минске силовики ворвались в квартиру. Видео 18+
минск
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Опубликовано видео, на котором белорусские силовики врываются в одну из минских квартир, где жильцы прятали протестующих.

В Минске вечером 25 октября в ходе массовой акции протеста против Александра Лукашенко трое сотрудников силовых органов ворвались в квартиру, где прятались протестующие. Видео опубликовало издание Onliner.

Силовик, указывая резиновой дубинкой на парня, заявил: "Я заберу его с болью или без боли". Затем он переступил через женщину, подошел к парню и ударил дубинкой.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия.


Напомним, в Беларуси за минувшие сутки задержаны более 500 человек за участие в акциях протеста.

Также сообщалось, что Светлана Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки в Беларуси с понедельника, 26 октября.
Korrespondent
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