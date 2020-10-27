Чехия и Словения ввели комендантский час

В связи с распространением коронавируса в стране чешское правительство ужесточили карантин. С 28 октября по 3 ноября в Чехии будет действовать комендантский час. Об этом пишет Novinky.

- Мы не видим того снижения, которое ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат сокращение количества инфицированных, - заявил глава Минздрава Чехии Роман Примула.

По его словам, людям запретят передвигаться по улицам в ночное время - с 21.00 до 5.00. Граждане смогут перемещаться по улице только при условии рабочих и срочных поездок, которые связаны со здоровьем, имуществом. Также жители Чехии смогут выгуливать собак в радиусе 500 метров от места проживания.

Также в стране будет разрешена работа магазинов до 20.00, а в воскресенье и вовсе запрещены продажи. Исключение сделают только для автозаправок, аптек и ресторанов, но при этом, без нахождения клиентов в помещении.

Кроме того, правительство Чехии призвало людей по возможности перейти на дистанционную работу, чтобы больше находиться дома.

Аналогичные меры для борьбы с коронавирусом приняты в Словении. Так, правительство страны ввело комендантский час - с 21.00 до 6.00 жителям страны запрещено передвигаться по улицам.

Как сообщает телеканал RTV, исключение сделали только в случаях экстренного похода к врачу, угрозе жизни и имуществу, а также неотложной работы. Также в Словении ограничено передвижение между муниципалитетами: выехать в населенный пункт можно будет только в случае транзита, для ухода за родственником или на работу.

Комендантский час действует и в Испании. Там власти ввели в стране режим чрезвычайного положения - везде, кроме Канарских островов.

Так, с 23.00 до 06.00 по местному времени людям запрещено передвигаться по улицам. В стране также введены ограничения на социальные контакты. На местном уровне власти могут ограничить передвижение и регулировать сроки действия комендантского часа.

Исключение сделали для Канарских островов с целью поддержать туристическую отрасль, ссылаясь на то, что показатели по заболеваемости коронавирусом в данном регионе не являются столь масштабными, как по всей стране.