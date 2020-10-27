Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
28.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
27 октября 20, 11:05
Боевые действия в Карабахе:Как все началось и что изменилось
Нагорный Карабах
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Война в Нагорном Карабахе длится уже ровно месяц.

27 сентября сентября 2020 года вновь обострился длящийся уже более 30 лет конфликт между Азербайджаном, Арменией и непризнанной республикой.

Нагорный Карабах более 25 лет остается одной из самых потенциально взрывоопасных точек на Южном Кавказе. Сегодня здесь снова идет война - Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации.

Если не считать практически ежедневных обстрелов, в истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха выделяются война 1991-94 годов, военное столкновение в апреле 2016 года и июльское обострение 2020 года.

27 октября исполняется ровно месяц с начала контрнаступательной операции ВС Азербайджана.

За этот период под контроль подразделений армии страны были взяты:

 27 сентября – 6 сел Физулинского и Джебраильского районов, а также высоты на Агдеринском и Муровдагском направлениях.

 3-4-5 октября – город Джебраил и 19 сел Тертерского, Джебраильского и Физулинского районов.

 9-14-15-16 октября – поселок Гадрут и 24 села Ходжавендского, Джебраильского, Физулинского и Тертерского районов.

 17 октября – город Физули и 7 сел Физулинского района.

18 октября – Худаферинский мост.

 19-20 октября – город Зангилан, 32 села Зангиланского, Джебраильского, Ходжавендского районов.

 21 октября – поселки Миндживан, Агбенд и 41 село Зангиланского, Джебраильского и Физулинского районов.

 23 октября – город Губадлы и 26 сел Ходжавендского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.

Источник – Минбороны Азербайджана 

Если не считать практически ежедневных обстрелов, в истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха выделяются война 1991-94 годов, военное столкновение в апреле 2016 года и июльское обострение 2020 года.
 
Потери у сторон весьма значительные, хотя полноценной информации по объективным и субъективным причинам не представляет ни одна из них. К примеру, Азербайджан вообще не сообщает о потерях в живой силе и технике, зато охотно отчитывается об армянских потерях, подчас озвучивая слишком уж заоблачные цифры. Армянская сторона свои людские потери не скрывает, но не склонна афишировать потери в технике. К примеру, по армянским данным, Азербайджан за месяц потерял около 6700 военнослужащих убитыми, у Армении и Карабаха, по данным за 26 октября, 974 погибших. Цифры при этом с обеих сторон могут возрасти, учитывая, что тела многих солдат все еще остаются на поле боя.





Несмотря на печальную статистику, кровопролитие пока не прекращается. Трижды — 10, 17 и 25 октября — страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ объявляли о достижении гуманитарного перемирия.

Минская группа ОБСЕ не оставляет попыток примирить противников. В четверг, 29 октября, сопредседатели встретятся в Женеве с главами МИД Армении и Азербайджана. 

За месяц контрнаступательной операции, начатой Армией Азербайджана 27 сентября, освобождены четыре города, три поселка и 166 сел, включая административные центры Физули, Джебраил, Зангелан, Губатлы и Гадрут.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт разгорелся в 1988 году с открытых притязаний армян на исконные земли Азербайджана и провокаций на этнической почве.

Армения и Азербайджан называют регион своим. Баку требует возвращения оккупированных Арменией территорий, готов к максимальной автономии Нагорного Карабаха в своем составе. Ереван же считает непризнанную Нагорно-Карабахскую Республика своей.

Сегодня утром, 27 октября в сети появилось видео освобождения города Губадлы, который 27 лет был в оккупации Армении.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Армения признала независимость Нагорного Карабаха
Армения сказала при каком условии признает Нагорный Карабах
Украина не признает выборы в Нагорном Карабахе
ОБСЕ созывает экстренную встречу по Карабахскому конфликту
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чехия и Словения ввели комендантский час
noimageВ Беларуси продолжается национальный страйк. Видео
noimageСамая старая женщина Британии умерла в возрасте 112 лет
noimageВ Минске силовики ворвались в квартиру. Видео 18+
Лента новостей