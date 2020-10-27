Боевые действия в Карабахе:Как все началось и что изменилось

27 сентября сентября 2020 года вновь обострился длящийся уже более 30 лет конфликт между Азербайджаном, Арменией и непризнанной республикой.

Нагорный Карабах более 25 лет остается одной из самых потенциально взрывоопасных точек на Южном Кавказе. Сегодня здесь снова идет война - Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации.

Если не считать практически ежедневных обстрелов, в истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха выделяются война 1991-94 годов, военное столкновение в апреле 2016 года и июльское обострение 2020 года.

27 октября исполняется ровно месяц с начала контрнаступательной операции ВС Азербайджана.



За этот период под контроль подразделений армии страны были взяты:

27 сентября – 6 сел Физулинского и Джебраильского районов, а также высоты на Агдеринском и Муровдагском направлениях.



3-4-5 октября – город Джебраил и 19 сел Тертерского, Джебраильского и Физулинского районов.



9-14-15-16 октября – поселок Гадрут и 24 села Ходжавендского, Джебраильского, Физулинского и Тертерского районов.



17 октября – город Физули и 7 сел Физулинского района.



18 октября – Худаферинский мост.



19-20 октября – город Зангилан, 32 села Зангиланского, Джебраильского, Ходжавендского районов.



21 октября – поселки Миндживан, Агбенд и 41 село Зангиланского, Джебраильского и Физулинского районов.



23 октября – город Губадлы и 26 сел Ходжавендского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.



Источник – Минбороны Азербайджана



Если не считать практически ежедневных обстрелов, в истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха выделяются война 1991-94 годов, военное столкновение в апреле 2016 года и июльское обострение 2020 года.

Потери у сторон весьма значительные, хотя полноценной информации по объективным и субъективным причинам не представляет ни одна из них. К примеру, Азербайджан вообще не сообщает о потерях в живой силе и технике, зато охотно отчитывается об армянских потерях, подчас озвучивая слишком уж заоблачные цифры. Армянская сторона свои людские потери не скрывает, но не склонна афишировать потери в технике. К примеру, по армянским данным, Азербайджан за месяц потерял около 6700 военнослужащих убитыми, у Армении и Карабаха, по данным за 26 октября, 974 погибших. Цифры при этом с обеих сторон могут возрасти, учитывая, что тела многих солдат все еще остаются на поле боя.





















Несмотря на печальную статистику, кровопролитие пока не прекращается. Трижды — 10, 17 и 25 октября — страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ объявляли о достижении гуманитарного перемирия.





Минская группа ОБСЕ не оставляет попыток примирить противников. В четверг, 29 октября, сопредседатели встретятся в Женеве с главами МИД Армении и Азербайджана.





За месяц контрнаступательной операции, начатой Армией Азербайджана 27 сентября, освобождены четыре города, три поселка и 166 сел, включая административные центры Физули, Джебраил, Зангелан, Губатлы и Гадрут.





Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт разгорелся в 1988 году с открытых притязаний армян на исконные земли Азербайджана и провокаций на этнической почве.





Армения и Азербайджан называют регион своим. Баку требует возвращения оккупированных Арменией территорий, готов к максимальной автономии Нагорного Карабаха в своем составе. Ереван же считает непризнанную Нагорно-Карабахскую Республика своей.





Сегодня утром, 27 октября в сети появилось видео освобождения города Губадлы, который 27 лет был в оккупации Армении.