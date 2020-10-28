Киев добился отвода судьи по делу скифского золота

Суд Амстердама в среду, 28 октября, удовлетворил ходатайство Украины против одного из судей, которого обвиняли в предвзятости и связях с Россией, сообщает Het Parool.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Апелляционная палата после того, как 1 ноября 2019 суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело скифского золота. В решении говорилось, что суд не увидел никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о предвзятости судьи.

С тех пор производство по сути было приостановлено до решения вопроса об отводе. Позже Украина во второй раз подала ходатайство об отводе судьи.

По информации Минюста Украины, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании Промнефтьстрой в деле против ОАО НК ЮКОС, то есть фактически защищал интересы Российской Федерации в решении дела в пользу Промнефтьстрой.

Представительство интересов Промнефтьстрой он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о скифском золоте.

Апелляционный суд Амстердама 28 октября этого года вынес решение в пользу украинской стороны. По данным суда, в ходе первой попытки отвода судья предоставил неполную или неправильную информацию по ряду моментов.

"Такой способ предоставления информации подорвал доверие стороны к суду", - постановила Апелляционная палата, добавив, что это может создать видимость предвзятости со стороны судьи.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Но 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апеляцию от представителей крымских музеев на решение суда относительно скифского золота. Рассмотрение апелляции началось 11 марта 2019 года.

Как известно, коллекция четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до аннексии Крыма. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.