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28 октября 20, 20:25
Граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь
Лукашенко
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Украинцев и граждан еще двух стран не будут пускать в Беларусь: Лукашенко видит в них угрозу

Граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники.

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире "Общественного радио".

По его словам, власти Беларуси продолжают считать Украину, Польшу и Литву угрозой.

Посол рассказал, что белорусские работники пограничной службы принимают меры, чтобы не допускать  на территорию страны людей из Украины, Литвы и Польши. И подчеркнул, что в Беларуси продолжают считать Украину угрозой, хотя на это нет никаких оснований.

"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - заявил Игорь Кизим.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется уже не информационная, а террористическая война.
telegraf.com.ua
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