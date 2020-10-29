Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.29
USD
28.45
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 октября 20, 18:01
В Испании карантин продлен до начала мая
полиция
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Испанские парламентарии в четверг большинством голосов поддержали инициативу правительства о продлении в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации особого режима на всей территории страны до 9 мая 2021 года.

Об этом сообщает испанское национальное телевидение, передает Цензор.НЕТ.

Особым режимом в частности предусмотрены комендантский час с 23:00 до 6:00 местного времени, ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Первоначально особый режим был введен по решению правительства в воскресенье. Он должен был действовать на протяжении двух недель. При этом была запланирована возможность продления режима, для этого лишь требовалось соответствующее согласие парламента.

Исключение продолжает действовать только для Канарских островов - это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.

С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения, почти 35 тыс. пациентов скончались.
censor.net.ua
Ещё по теме:
В Украине новые карантинные зоны: Киев – оранжевый
МОН призывает перейти на дистанционное обучение
"Мертвым деньги не нужны"— Гетманцев о повторном локдауне
Озвучен прогноз по смертности от коронавируса в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Организаторов протестов в Польше будут сажать на 8 лет - СМИ
noimageНа решение КСУ отреагировали в G7
noimageВ ЕС отреагировали на решение КСУ по декларациям
Лента новостей