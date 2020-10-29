Организаторов протестов в Польше будут сажать на 8 лет - СМИ

Прокурорам Польши указали предлагать для организаторов протестов против запрета абортов до восьми лет лишения свободы. Такое письмо национального прокурора Богдана Свечковского к своим подчиненным оказалось в распоряжении RMF24 в четверг, 29 октября.

Как пишет издание, письмо адресовано региональным прокурорам. В нем прокурорам указывают привлекать к ответственности организаторов протестов и тех, кто призывает принимать в них участие, и требовать до влсьми лет лишения свободы. Также просят немедленно сообщать об открытых производствах.

Кроме того, национальный прокурор указывает на то, что в Польше из-за эпидемической ситуации собрания с участием более пяти человек запрещены, а потому призывы к массовым протестам являются преступлением против общественной безопасности, так как это способствует распространению коронавируса.

Если организаторы действуют совместно, можно выдвигать обвинения в общей организации правонарушения и в подстрекательстве к правонарушению, резюмировал Свечковский.

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Напомним, в Варшаве вечером, 22 октября, состоялся массовый протест из-за решения Конституционного суда, которое усиливает запреты абортов.

Также, участники акций против запрета на аборты в Польше временно заблокировали дороги в разных городах страны.