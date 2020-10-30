Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.22
USD
28.44
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
30 октября 20, 09:06
Еврокомиссия дала пять рекомендаций по борьбе с COVID
Евросоюз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Странам ЕС советуют обмениваться данными об эпидемической ситуации и медицинским опытом, а также уделить внимание тестированию и отслеживанию болезни.

Европейские страны должны координировать действия в пяти сферах, являющихся ключевыми в сдерживании коронавируса. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам телеконференции лидеров стран-членов ЕС в пятницу, 30 октября.

Обмен данными между странами и Европейским центром профилактики и контроля заболеваемости (ECDC) в режиме реального времени. Это позволит оценивать наличие возможностей интенсивной терапии и при необходимости оказывать пациентам трансграничную помощь. Еврокомиссия объявила о мобилизации суммы в 220 млн евро - их направят на финансирование безопасной трансграничной транспортировки таких пациентов.

Обмен опытом, аналитическими и научными данными. С этой целью запускают единственную платформу, которая объединит специалистов, консультирующих правительства в каждой из стран, и экспертную помощь на уровне Европейского Союза.

Массовое тестирование. Главы государств и правительств согласились создать систему быстрого взаимного признания тестов, особенно быстрых, разработанных совсем недавно. Координация на европейском уровне позволит странам найти оптимальный баланс между "традиционными" и быстрыми тестами и взаимно признавать их результаты в пределах всего ЕС, что будет особенно важным после того, как для граждан будет постепенно обновляться свобода передвижения.

Отслеживание болезни. Уже 22 страны запустили собственные системы мобильных приложений для отслеживания путей распространения коронавируса. Еврокомиссия разработала единую платформу для совместимости таких приложений и призвала все страны присоединиться к этой платформе.

Вакцинация. В этой сфере Еврокомиссия определила три приоритета: быстрое признание вакцин с обеспечением их надежности и безопасности, справедливое распределение вакцин и координация на уровне ЕС национальных планов вакцинации.

Напомним, что в ЕС вводят единую систему перемещения в зоне Шенгена на период пандемии. Все регионы будут классифицированы по четырем цветовым категориям в зависимости от распространения заболевания. Каждому региону будут соответствовать правила пересечения границ.

Также сообщалось, что Евросоюз решил создать единую стратегию по COVID. В странах ЕС системы тестирования и отслеживания перемещений граждан до сих пор не согласованы между собой.
Korrespondent
Ещё по теме:
Когда Украина оправится от коронакризиса?
Как богатые россияне становятся гражданами ЕС
Евросоюз призвал ВР изменить закон о НАБУ как можно скорее
Минздрав обновил стандарты оказания помощи при COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что известно о задержанном за теракт в Ницце
noimageОрганизаторов протестов в Польше будут сажать на 8 лет - СМИ
noimageНа решение КСУ отреагировали в G7
noimageВ Испании карантин продлен до начала мая
Лента новостей