Что известно о задержанном за теракт в Ницце

21-летний тунисец, который вчера в базилике Ниццы убил ножом трех человек, лишь около месяца назад прибыл в Европу. Об этом со ссылкой на данные полиции пишет BBC News.

У подозреваемого, некоего Брахима Ауиссауи, нашли документ Красного креста Италии, выданный после того, как в сентябре он прибыл на лодке с остальными мигрантами на остров Лампедуза.

Перед тем как полиция стреляла в злоумышленника, он неоднократно выкрикивал "Аллаху акбар!" При нем был Коран, два мобильных телефона и 30-сантиметровый нож. Полиция также нашла его сумку, рядом с ней были два других ножа, которые не использовались при нападении.

При задержании его ранили из пистолета, сейчас он в критическом состоянии в больнице.

В сети распространяется видео, на котором, как утверждают в подписи, показан момент задержания. Мужчина в светлой одежде стреляет из пистолета, угрожая полицейскому. Спустя какое-то время на него сзади набрасываются коллеги правоохранителя и валят на землю.



