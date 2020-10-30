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30 октября 20, 09:42
Что известно о задержанном за теракт в Ницце
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По данным полиции, злоумышленник лишь в сентябре приплыл на лодке с другими нелегалами на итальянский остров, откуда затем переехал во Францию

21-летний тунисец, который вчера в базилике Ниццы убил ножом трех человек, лишь около месяца назад прибыл в Европу. Об этом со ссылкой на данные полиции пишет BBC News.

У подозреваемого, некоего Брахима Ауиссауи, нашли документ Красного креста Италии, выданный после того, как в сентябре он прибыл на лодке с остальными мигрантами на остров Лампедуза.

Перед тем как полиция стреляла в злоумышленника, он неоднократно выкрикивал "Аллаху акбар!" При нем был Коран, два мобильных телефона и 30-сантиметровый нож. Полиция также нашла его сумку, рядом с ней были два других ножа, которые не использовались при нападении.

При задержании его ранили из пистолета, сейчас он в критическом состоянии в больнице.

В сети распространяется видео, на котором, как утверждают в подписи, показан момент задержания. Мужчина в светлой одежде стреляет из пистолета, угрожая полицейскому. Спустя какое-то время на него сзади набрасываются коллеги правоохранителя и валят на землю. 



Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал атаку террористическим нападением исламистов и усилил в стране охрану общественных мест: число задействованных силовиков у церквей и школ вырастет с 3000 до 7000. Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего уровня.

"Если на нас снова нападают, то это из-за наших ценностей: свободы и свободы вероисповедания на нашей земле, и умения не поддаваться никакому террору. Я говорю это сегодня очень четко: мы не поддадимся никому", – заявил лидер нации.

29 октября 2020-го утром в церкви Богоматери в Ницце террорист убил ножом троих: 60-летнюю женщину практически обезглавили в церкви, 55-летнему мирянину-ризничему перерезали горло там же, и 44-летнюю женщину, которая сбежала в соседнее кафе после нескольких ножевых ранений, но позже умерла. Очевидцу резни удалось поднять тревогу с помощью специальной системы защиты в городе. 

Мэр города призвал уничтожить "исламофашизм" во Франции. 


Четыре года назад Ницца стала ареной одной из самых кровавых атак джихадистов во Франции: летом тунисец на грузовике врезался в толпу на День взятия Бастилии, убив 86 человек.
liga.net
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