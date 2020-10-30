Голубое полнолуние на Хэллоуин: запреты и ритуалы этого дня

На Хэллоуин в 2020 году ожидается самое необычное полнолуние, а именно Голубая Луна. Так называют довольно редкое явление (происходит один раз в почти три года) - второе полнолуние в один календарный месяц.

В частности, в эту субботу, 31 октября, в 05:49 появится повторная фаза полнолуния за последний календарный месяц.





При этом специалисты рекомендуют использовать бинокль или телескоп, чтобы рассмотреть кратеры в западной части Луны в пятницу или в восточной в субботу. Известно, что в самой полной фазе светило смогут разглядеть лишь жители Восточной Европы, Ближнего Востока и Восточной Африки.

Название "Голубая Луна" вовсе не означает, что спутник Земли окрасится в синий цвет. Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке "Once in a Blue Moon" - "однажды при голубой луне".

Полнолуние на Хэллоуин еще более редкое явление. В следующий раз его можно ждать только в 2039, 2058, 2077 и 2096 годах. Последнее такое совпадение было в 1944 году.

Астрологи советуют не упустить свой шанс осуществить определенные эзотерические манипуляции в этот период. Ведь обычно в году 12 полнолуний, а в 2020 году их будет 13. В эти мистические сутки нужно провести действия, которые помогут собственной трансформации.





В этот день стоит понять, что вы готовы оставить в прошлом, забыть, что мешает двигаться дальше к намеченной цели. Для этого вам может помочь один простой в исполнении ритуал. Возьмите бумагу и запишите все те обиды, которые тяготили вашу душу последние годы, месяцы. Стоит выплеснуть на листок весь тот негатив, отравляющий вас и ваши мысли. Дальше просто сожгите эти бумажки с надеждой на будущее.





Участвовать в массовых мероприятиях и ссориться крайне опасно. Лучше проведите это время с семьей в тишине и уюте.







Кроме того, 31 октября на небе можно увидеть и другое астрономическое явление – мини-луну. В это время спутник удалится от Земли на максимальное расстояние, поэтому светило будет выглядеть самым маленьким в году.

Также уже в конце следующего месяца, 30 ноября, жители Земли станут свидетелями лунного затмения, которое будет последним в 2020 году.





